Константин Богомолов устроил публичный скандал
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Константин Богомолов устроил публичный скандал

Константин Богомолов устроил публичный скандал
Режиссер Константин Богомолов обрушился на новую постановку. Ксения Собчак продолжает настаивать, что никуда не собирается бежать из России, а ее муж Константин Богомолов продолжает ставить спектакли в открывшемся после реконструкции Театре на Бронной. Вслед за премьерным спектаклем «Таня» столичная публика скоро увидит чеховский «Вишневый сад» в постановке Микиты Ильинчика. Но избранные зрители, среди которых были журналисты, друзья и Ольга Бузова с Надеждой Бабкиной, уже успели насладиться постановкой. А вот Ксения Собчак не пришла поддержать мужа, чем только подогрела слухи о предстоящем разводе. Похоже, ее снова нет в Москве.
Константин Богомолов с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» И совершенно зря, потому что Константин Богомолов мастерски разыграл перед зрителями якобы разбор полетов сразу после того, как закончился спектакль. Сначала он пожурил режиссёра Ильинчика за «мхатовские интонации» и отсутствие наглости, которые только мешают массовому привлечению зрителей. «Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль»,  — громогласно заявил руководитель театра. И тут же, якобы импровизируя, переделал первую сцену, перенеся действие на ранчо в Илинойсе, где есть господа «чумазые», сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Собравшиеся оценили «событие и скандал», которые назвали бонусом к основному действу, поставленному на сцене по пьесе классика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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