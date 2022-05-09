Константин Меладзе вышел на связь из бомбоубежища

Композитор Константин Меладзе впервые за несколько месяцев вышел на связь с фанатами. Еще в начале спецоперации на Украине Вера Брежнева говорила о том, что ее супруг Константин Меладзе прячется в подвалах Киева от бомбежек. С тех пор продюсер действительно пропал из соцсетей, но сегодня сделал первый пост за более чем 2 месяца. Звездная пара, по слухам, сейчас живет в Италии, где владеет собственной недвижимостью. Ранее 40-летняя певица Вера Брежнева была замечена в Польше, где занималась волонтерской деятельностью. Затем она вышла на связь с фанатами и сообщила, что перебралась в Италию, где продолжает помогать нуждающимся.Константин Меладзе с другом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А вот о местоположении ее мужа доподлинно не было ничего известно. Все это время Константин Меладзе отмалчивался в соцсетях, а сегодня наконец опубликовал совместное фото с кинорежиссером Валерием Тодоровским, который празднует юбилей — ему исполнилось 60 лет. 58-летний продюсер поздравил близкого товарища. «Мой друг Валера Тодоровский. Сегодня ему 60», — написал Меладзе-старший. По слухам, недвижимость у них с Верой находится в курортном городе Форте-дей-Марми, в приватном элитном районе в окрестностях озера Гарда. Именно там несколько лет назад продюсер и его муза сыграли тайную свадьбу. Стоит отметить, что именно в Италии сейчас проживает дочь Константина Меладзе от первого брака — Лия. Начинающая певица выехала из Украины еще 3 марта. Как сообщает девушка, ей очень хочется вернуться домой, но пока ей это не разрешают сделать родители. Наследница музыканта ведет активный образ жизни, летает к друзьям в другие страны, учит иностранные языки, а осенью планирует поехать учиться в Америку.