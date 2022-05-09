Лариса Гузеева показала и рассказала про деда-фронтовика
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Лариса Гузеева показала и рассказала про деда-фронтовика

Лариса Гузеева показала и рассказала про деда-фронтовика
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева посвятила публикации своему деду-фронтовику и своей маме, сопроводив их фото трогательными комментариями. В ближайший понедельник в нашей стране большой праздник – День победы. В эту дату и немного заранее по сложившейся традиции звезды делятся снимками своих героических предков, рассказывают о их подвигах и мирной жизни. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отдала дань памяти своему родному деду, прошедшему всю войну. В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором ее близкий человек запечатлен в молодости.
Дед Ларисы Гузеевой «Мой дед Андрей. Прошел всю войну. Когда вернулся, моя семилетняя мамочка подумала, что это дед. Старый, обросший, весь в морщинах. Ему было 26 лет. Работал врачом-ветеринаром. Пил спирт и никогда ничего не рассказывал. Умер рано🌹🌹», — рассказала под фото Лариса Гузеева. Подписчики звезды поблагодарили ее за память о дедушке и признались, что он был настоящим красавцем.  «А глаза какие красивые у деда Андрея. Царствие небесное», «У меня дедушка погиб в 26 лет, четверо деток осталось. Как мне жалко его! Навсегда остался молодым!», «Да, многие прошедшие войну мало рассказывают. Только слезы текут», «Очень красивый мужчина, еще и герой! Светлая память и низкий поклон», — высказались в Сети. А сегодня Лариса поделилась фото с мамой в честь Дня матери по европейскому календарю.
Лариса Гузеева с мамой «Сегодня День Матери. Лучшее, что было в моей жизни. Спасибо Господи.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»,  - написала телеведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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