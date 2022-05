Little Witch in the Woods выходит на Xbox в мае — сразу в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Little Witch in the Woods выйдет на приставках Xbox уже на следующей неделе — 17 мая, в рамках программы Game Preview. Сразу после релиза в раннем доступе, она станет доступна в подписке Game Pass. Об этом сообщило корейское подразделение Xbox в видео с анонсами новых проектов в подписке Game Pass на май.





По подписке Game Pass игра Little Witch in the Woods будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Little Witch in the Woods — это игра, в которой предлагают стать маленькой ведьмой. Игроки будут проходить обучение магии, общаться с другими жителями фэнтезийного мира, выполнять различные задачи и изучать мир. Всего в игре будет три главы. В рамках версии для Game Preview будет доступна на старте только одна глава.

