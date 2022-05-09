Microsoft готовит обновление, которое устранит сбои в сервисах Xbox
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Microsoft готовит обновление, которое устранит сбои в сервисах Xbox

Microsoft готовит обновление, которое устранит сбои в сервисах Xbox


Одна из главных тем последних выходных в сообществах Xbox — это различного рода сбои. Они начались 6 мая и продолжаются до сих пор. Изначально сбои в сервисах Xbox были массовыми настолько, что их ощущали едва ли не все игроки, сейчас же затронуты отдельные службы и не у всех пользователей.

Microsoft в Twitter несколько раз сообщала через официальный аккаунт поддержки Xbox, что ситуация нормализовалась и большая часть сбоев устранена. Сейчас же она выпустила новое сообщение, в котором говорится, что есть подвижки в полном решении проблем, но окончательно их устранят с ближайшим обновлением:

Мы заметили значительное улучшение проблемы, из-за которой некоторые пользователи не могли покупать и запускать игры [в последние дни]. Мы ожидаем полного исключения их в ближайшие дни с выпуском нового обновления.

Стоит отметить, что на официальном сайте Xbox, где отображается состояние служб, в данный момент не обозначено наличие каких-либо проблем.

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По материалам: newxboxone

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