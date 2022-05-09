Минпросвещения уточнило перечень учебных пособий, которые можно закупать за счет бюджета

08:00 Автор: Юлия Сапрыгина

В обновленном перечне школьных учебников более двух тысяч наименований. В список включили пособия по кибербезопасности и финансовой грамотности, которой начнут учить с 1 сентября 2022 года. Большинство же новинок касаются преподавания на родном языке. Такой проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных актов.

Самый внушительный список новинок — это национальные учебники. Они представлены линейками по родному языку и чтению на родном языке. Так в перечень вошли: учебники по алтайскому языку разных авторов для 1-4 классов, «Эрзянь букварь» Мордовского книжного издательства, «Чăваш букварĕ» Чувашского книжного издательства, «Салам!» Татарского института развития образования и другие.

Кроме того, перечень предложили дополнить учебниками для детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, это слабослышащие, глухие дети и школьники с умственной отсталостью. Для них школам рекомендуют закупать, например, «Речевую практику. Учебник для обучающихся с умственной отсталостью» или «Чтение и развитие речи: учебник для глухих с электронным приложением на CD-диске».

Кроме того, среди новинок — несколько учебников по географии и истории. А в рамках ОБЖ — «Основы военно-морской подготовки. Начальная военно-морская подготовка» Ф. Еленина для 5-6 классов и «Основы военно-морской подготовки. Специальная военно-морская подготовка А. Шаронова для 7-8 классов и Л. Ефременкова для 9 классов.

Предыдущие изменения в перечень вносили приказами Министерства просвещения от 20 мая и 23 декабря 2020 года.

Срок действия экспертизы новых пособий — до 25 июня 2026 года. А для тех, что вошли в перечень раньше, — до 25 сентября 2025 года.

Полностью статью читайте на сайте «Парламентской газеты» в 11:00.





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