Минпросвещения уточнило перечень учебных пособий, которые можно закупать за счет бюджета
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения уточнило перечень учебных пособий, которые можно закупать за счет бюджета

Минпросвещения уточнило перечень учебных пособий, которые можно закупать за счет бюджета

Минпросвещения уточнило перечень учебных пособий, которые можно закупать за счет бюджета

08:00  Автор: Юлия Сапрыгина



В обновленном перечне школьных учебников более двух тысяч наименований. В список включили пособия по кибербезопасности и финансовой грамотности, которой начнут учить с 1 сентября 2022 года. Большинство же новинок касаются преподавания на родном языке. Такой проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных актов.

Самый внушительный список новинок — это национальные учебники. Они представлены линейками по родному языку и чтению на родном языке. Так в перечень вошли: учебники по алтайскому языку разных авторов для 1-4 классов, «Эрзянь букварь» Мордовского книжного издательства, «Чăваш букварĕ» Чувашского книжного издательства, «Салам!» Татарского института развития образования и другие.

Кроме того, перечень предложили дополнить учебниками для детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, это слабослышащие, глухие дети и школьники с умственной отсталостью. Для них школам рекомендуют закупать, например, «Речевую практику. Учебник для обучающихся с умственной отсталостью» или «Чтение и развитие речи: учебник для глухих с электронным приложением на CD-диске».

Кроме того, среди новинок — несколько учебников по географии и истории. А в рамках ОБЖ — «Основы военно-морской подготовки. Начальная военно-морская подготовка» Ф. Еленина для 5-6 классов и «Основы военно-морской подготовки. Специальная военно-морская подготовка А. Шаронова для 7-8 классов и Л. Ефременкова для 9 классов.

Предыдущие изменения в перечень вносили приказами Министерства просвещения от 20 мая и 23 декабря 2020 года.

Срок действия экспертизы новых пособий — до 25 июня 2026 года. А для тех, что вошли в перечень раньше, — до 25 сентября 2025 года. 

Полностью статью читайте на сайте «Парламентской газеты» в 11:00. 


Читайте также:

• Из учебника английского языка удалят ссылку на сайт Amnesty International



#образование


107
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Бывший муж Ксении Бородиной идет на хитрости, чтобы увидеть дочь
Бывший муж Ксении Бородиной идет на хитрости, чтобы увидеть дочь
Беременная Монеточка спешно сбежала из России
Беременная Монеточка спешно сбежала из России
Titanfall 3 уже предлагают предзаказать, но игра пока не была анонсирована
Titanfall 3 уже предлагают предзаказать, но игра пока не была
Этери Тутберидзе уезжает в США
Этери Тутберидзе уезжает в США
Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом
Каким будет лето 2022 года для Земных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для Земных Знаков Зодиака
Константин Богомолов устроил публичный скандал
Константин Богомолов устроил публичный скандал
Лариса Гузеева показала и рассказала про деда-фронтовика
Лариса Гузеева показала и рассказала про деда-фронтовика
Адвокат Моргенштерна признался, почему артист не посещает суды
Адвокат Моргенштерна признался, почему артист не посещает суды
Анастасия Волочкова раздвинула ноги вниз головой
Анастасия Волочкова раздвинула ноги вниз головой
Самые высокомерные и гордые Знаки Зодиака
Самые высокомерные и гордые Знаки Зодиака
Константин Меладзе вышел на связь из бомбоубежища
Константин Меладзе вышел на связь из бомбоубежища

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по Карелии
Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по
В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты
В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты
Рената Литвинова тает на глазах, на европейских харчах
Рената Литвинова тает на глазах, на европейских харчах
Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года
Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение

Еще по теме

Изданы первые 100 тысяч учебников по русскому языку как иностранному в рамках совместного проекта России и Узбекистана
Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки
Генпрокуратура указала на ошибки Минпросвещения при отборе учебников
В экспертизу учебников хотят включить проверку иллюстраций