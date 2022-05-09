Монеточка показала свой беременный живот

Певица Монеточка поделилась пикантным фото. Сегодня Монеточка сообщила о своей беременности. Певица тщательно скрывала этот факт, сейчас же выяснилось, что скоро на свет появится девочка. Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева два года назад. Однако молодого человека артистка знала очень давно. Они вместе работали на разных проектах и успели стать настоящими друзьями. Ну а теплые отношения как-то незаметно переросли в роман. «Нам очень комфортно называть друг друга «муж» и «жена». Мы всегда были честны друг с другом. Было бы глупо в какой-то момент начать кокетничать. Ведь в течении многих лет я рассказывала Вите про всех своих ухажеров, про все свои трудности, а он точно так же все это мне рассказывал. Совместная работа, совместное ведение дел, очень долгая дружба — я думаю, это и есть брак. Поэтому мы в него и залезли», — объяснила 23-летняя вокалистка.Беременная Монеточка Теперь же супруги готовятся к новому этапу в жизни. Совсем скоро в семье ожидается пополнение. Известно, что певица ждет девочку. Артистка чувствует себя прекрасно, врачи уверяют, что беременность протекает хорошо. Монеточка следит за своим сном и питанием, ходит на прогулки дышать свежим воздухом. Муж во всем поддерживает певицу, а потому с радостью принял идею завести ребенка. «Я знал, что Лиза (настоящее имя артистки — прим. z-aya.ru) хочет детей. Она об этом рассказала в первую нашу встречу, когда мы собирались песню просто делать. Но я тоже понимал, что я хочу с ней детей. Какие-то личные ситуации сложились так, что это был хороший момент, чтобы их завести. Нет какого-то смысла тянуть дальше, потому что, возможно, лучше не станет в плане ситуации любой. И если мы хотим, значит, надо сейчас», — прокомментировал беременность супруги 34-летний продюсер в интернет-шоу «А поговорить?». Напомним, сейчас артистка находится в Литве. Она покинула страну после критики спецоперации. Также звезда отметила, что переехала за границу чтобы свободно выражаться в творчестве и высказываться на разные темы.