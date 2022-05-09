Наталья Рудова соблазнила Дмитрия Нагиева
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Наталья Рудова соблазнила Дмитрия Нагиева

Наталья Рудова соблазнила Дмитрия Нагиева
38-летняя Наталья Рудова в латексе предстала перед ведущими и актером Дмитрием Нагиевым. Звезда сериала «Татьянин день» сегодня закончила работу над новым проектом. Ради съемок в сериале «В активном поиске-2» Наталья рано вставала даже в выходные дни, порой ей оставалось всего несколько часов на сон. В сериале главная роль досталась 55-летнему Дмитрию Нагиеву. Он сыграл героя, который пытается найти мать своего предполагаемого ребенка. Наталья Рудова же предстала в роли роковой красотки. Героиня звезды выбирает дерзкие наряды. Рудова похвасталась фигурой в ультрасексуальном латексном мини с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру, а латексные ботфорты и прозрачные перчатки добавили образу особенного шарма и огня.
Наталья Рудова и Дмитрий Нагиев Дмитрий поцеловал Наталью на одном из кадров. При этом ведущий шоу «Голос» сохранял невозмутимость. Его спутница была невероятно обрадована таким проявлением чувства. «Завершились мои съемки в сериале «В активном поиске-2» Спасибо всем причастным! Двигаемся дальше!», — сообщила Рудова. Поклонники восхитились образом актрисы. «Словно костюм Анжелины Джоли из «Мистер и миссис Смит"», «Да! Российская Анджелина Джоли!», «Какой поиск... Глаза надо разуть... Женщина-фантастика», «Вам очень идёт этот прикид», — обсуждают блогеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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