Николай Басков признался в чувствах к артистке

Певец Николай Басков поделился чувственным фото. Артист признался в чувствах своей подруге. Он поделился в Сети кадром, сделанным на съемках, на котором он нежно обнимает свою партнершу и тянется её поцеловать. На фото запечатлена Ирина Воронова, сыгравшая главную роль в клипе Баскова «Забывай». Накануне у неё был день рождения, с чем Николай её и поздравил. Артист рассказал, что уже давно покорен красотой и талантом Вороновой. Николай сделал комплимент своей музе и пожелал ей большого успеха в жизни.Николай Басков и Ирина Воронова «Я очень счастлив, что мы с тобой создали невероятный клип «Забывай», где твоя красота и твоя чувственность сделали это видео особенным не только для меня... Обожаю тебя! Люби, сияй, твори и пусть твоя очаровательная улыбка часто согревает родных, близких, друзей и твоих многочисленных поклонников, в сердцах которых ты, благодаря твоему таланту», — обратился Николай к подруге. Между прочим, недавно натуральный блондин признался, что наконец-то готов к свадьбе. Еще до начала пандемии он начал строить большой загородный дом, где собирается поселиться с женой. Помимо этого Басков твердо намерен снова стать отцом. «Я хочу детей, хочу прекрасную жену. Я готов к браку», — говорит он. Напомним, что у Баскова есть сын от брака со Светланой Шпигель. Брониславу, наследнику артиста, уже 15 лет. Правда, последний раз он видел родного отца в 2008 году, когда родители оформляли развод. После этого бывшая жена запретила певцу общаться с сыном.