Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений
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Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений

Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений


Около полугода остается до релиза Starfield, а геймплей игры все еще не показывают. Но можно не сомневаться, что Starfield станет одной из главных тем презентации Xbox и Bethesda, которая назначена на 12 июня.

Тем не менее, некоторые видео с информацией по Starfield, дневники разработчиков и арты все же появляются. Ниже можно видеть новые 6 артов, которые появились на Reddit. В этих шести концепт-артах демонстрируют интерьеры кораблей (станций), сварку каких-то предметов (что может указывать на механику крафта в игре), внутренние помещения и прочее.






Отметим, что часть этих артов мелькала ранее в видео Into the Starfield — Ep 3: The Sound of Adventure.


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По материалам: newxboxone

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