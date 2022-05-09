Павел Прилучный взял детей на шествие бессмертного полка

Звезда «Мажора», актер Павел Прилучный привел детей на Красную площадь в День Победы. Павел Прилучный является известным актером. Он прославился после съемок в сериале «Закрытая школа». Также славу ему принесла главная роль в сериале «Мажор». Длительное время артист состоял в браке с Агатой Муцениеце. Они познакомились на съемках и тайно сыграли свадьбу. Многие считали их пару одной из самых крепких в шоу-бизнесе, но в 2020 году они расстались. Однако ради детей экс-супруги продолжают общаться. Недавно Агата отправилась на съемки. Она старается приезжать домой, когда есть возможность. Но 9 мая актриса встретила далеко от дома. Однако Прилучный взял на себя родительские обязанности.Павел Прилучный с детьми Примечательно, что он поделился редкими кадрами с детьми. Актер отвел дочку Мию и сына Тимофея на Красную площадь в праздничный день. Дождливая погода не помешала ему. Наследницу артист облачил в розовую стеганую куртку, а сам предстал в пальто. «Ну что, друзья, кашляем, сморкаемся, но идем! Идем смотреть парад! Тима, догоняй! Всех с праздником!» — сказал он. Потом Прилучный также принял участие в шествии бессмертного полка.Павел Прилучный с детьми и друзьями Поклонники восхитились тем, какой он заботливый отец. Многие признались, что его дети растут счастливыми, так как рядом с ними такие заботливые родители.«Как круто!», «Вы такой стильный папа», «Дети будут рады», «Классно, что вы нашли время для такого мероприятия», «Повезло детям с отцом!», «Это очень мило», — прокомментировали пост подписчики.