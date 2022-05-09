Похоже, Forza Horizon 6 уже в разработке у Playground Games

Вадим Карасев





Студия Playground Games сейчас работает над DLC и поддержкой Forza Horizon 5, плюс отдельная команда занимается разработкой Fable. Но, похоже, уже есть команда, которая работает и над новой частью Forza Horizon.

Игроки обратили внимание, что в списке вакансий, который недавно был опубликован студией Playground Games, есть вакансия дизайнера уровней. В описании вакансии указано, что специалист требуется в команду, которая связана с Forza Horizon. Кроме того, есть указания и о разработке новой игры, что исключает вероятность поиска специалиста под DLC — работает предлагает стать «частью команды дизайнеров уровней в следующей игре класса AAA».





Напомним, что Forza Horizon 5 вышла в ноябре 2021 года.