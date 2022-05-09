Повышать санитарную грамотность россиян хотят через Интернет

00:37 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 11010-8

Детали санитарно-гигиенического просвещения предлагают отразить в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Законопроект подготовили сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый. Сейчас федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" регламентирует только вопросы гигиенического воспитания и обучения. По мнению авторов инициативы, это не отвечает задачам по повышению уровня санитарной грамотности населения.

Они предлагают дополнить закон мерами по санитарно-гигиеническому просвещению. Доносить до граждан знания, необходимые для формирования здорового образа жизни, предлагается через СМИ, Интернет, памятки, буклеты, плакаты, во время мероприятий в коллективах и индивидуальных консультаций.





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Просвещать граждан будут организации, входящие в систему Роспотребнадзора, работники медицинских организаций, представители социально ориентированных НКО и волонтеры.

Также законопроектом предлагается закрепить полномочие Минздрава России по определению порядка профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

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#здравоохранение #образование

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