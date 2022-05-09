Повышать санитарную грамотность россиян хотят через Интернет
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Повышать санитарную грамотность россиян хотят через Интернет

Повышать санитарную грамотность россиян хотят через Интернет

00:37  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 11010-8



Детали санитарно-гигиенического просвещения предлагают отразить в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Законопроект подготовили сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый. Сейчас федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" регламентирует только вопросы гигиенического воспитания и обучения. По мнению авторов инициативы, это не отвечает задачам по повышению уровня санитарной грамотности населения.

Они предлагают дополнить закон мерами по санитарно-гигиеническому просвещению. Доносить до граждан знания, необходимые для формирования здорового образа жизни, предлагается через СМИ, Интернет, памятки, буклеты, плакаты, во время мероприятий в коллективах и индивидуальных консультаций.


Читайте также:

• Минпросвещения: Волонтеры могут обучать санитарной грамотности в вузах • В Роспотребнадзоре поддержали инициативу о праве НКО вести санитарное просвещение

Просвещать граждан будут организации, входящие в систему Роспотребнадзора, работники медицинских организаций, представители социально ориентированных НКО и волонтеры.

Также законопроектом предлагается закрепить полномочие Минздрава России по определению порядка профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#здравоохранение #образование

Ещё материалы: Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров, Владимир Круглый


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По материалам: pnp.ru

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