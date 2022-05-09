Россия выразила протест МИД Польши после нападения на посла в Варшаве

16:38 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: МИД РФ

Посольство РФ в Польше заявило решительный протест министерству иностранных дел республики после нападения на членов российской делегации, в том числе посла Сергея Андреева, при попытке возложить цветы на военном кладбище в Варшаве. Об этом сообщается на сайте российского диппредставительства.

Инцидент произошел 9 мая, в День Победы, на варшавском кладбище, где похоронены порядка 20 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши в годы Второй мировой войны. На распространенных видеозаписях запечатлено, как российских дипломатов окружила толпа людей с украинскими флагами и облила красной краской, выкрикивая при этом оскорбления.

В заявлении посольства отмечается, что протест подан по поручению главы МИД России Сергея Лаврова. Диппредставительство также потребовало в течение текущего дня обеспечить ему возможность «для возложения венка на указанном кладбище при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудникам российской дипломатической миссии».

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в ведомстве «осознают серьезность ситуации» и следят за ней, тогда как столичная полиция начала свое расследование. В свою очередь СК России решил также установить все обстоятельства произошедшего с целью выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности.

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