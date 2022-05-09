Сбои в сервисах Xbox на этих выходных подчеркнули проблемы DRM
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Сбои в сервисах Xbox на этих выходных подчеркнули проблемы DRM

Сбои в сервисах Xbox на этих выходных подчеркнули проблемы DRM


На прошедших выходных миллионы игроков на Xbox столкнулись с серьезными сбоями в работе игровых сервисов. Нельзя было купить новые игры, запустить проекты из подписки Game Pass, подключиться к сети, сыграть по Xbox Cloud Gaming и так далее. Эти проблемы вновь вызвали дискуссии вокруг системы DRM.

Известный игровой журналист Том Уоррен (The Verge) написал в Twitter следующее:

Отключения сети Xbox в эти выходные подчеркивают проблемы с DRM / оффлайн доступом, которые Microsoft необходимо решить. Некоторые владельцы Xbox остались без доступа к своим однопользовательским цифровым играм даже на «домашней» консоли Xbox. Этого не должно быть.

С ним согласились многие читатели, а на Reddit и в соцсетях можно встретить и недовольства других игроков, которые тоже столкнулись с подобными проблемами.

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По материалам: newxboxone

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