Сбои в сервисах Xbox на этих выходных подчеркнули проблемы DRM

Вадим Карасев





На прошедших выходных миллионы игроков на Xbox столкнулись с серьезными сбоями в работе игровых сервисов. Нельзя было купить новые игры, запустить проекты из подписки Game Pass, подключиться к сети, сыграть по Xbox Cloud Gaming и так далее. Эти проблемы вновь вызвали дискуссии вокруг системы DRM.

Известный игровой журналист Том Уоррен (The Verge) написал в Twitter следующее:

Отключения сети Xbox в эти выходные подчеркивают проблемы с DRM / оффлайн доступом, которые Microsoft необходимо решить. Некоторые владельцы Xbox остались без доступа к своим однопользовательским цифровым играм даже на «домашней» консоли Xbox. Этого не должно быть.

С ним согласились многие читатели, а на Reddit и в соцсетях можно встретить и недовольства других игроков, которые тоже столкнулись с подобными проблемами.