Сергей Пенкин заявил, что ему закрывают путь на телевидение

Певец Сергей Пенкин признался, что его выступления часто вырезают из эфиров. В последние годы артист появляется на телеэкранах не так часто, как хотелось бы поклонникам. Певец признался, что его просто часто вырезают из эфиров. Мало кто догадывается, что любимец публики Сергей Пенкин, хоть и закончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического вокала, но смог сделать это далеко не с первого раза. 61-летний певец больше 10 раз пытался поступить в учебное заведение, о чем сам рассказал в студии передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия1». «Да, я 11 лет поступал в Гнесинку. Благодаря замечательному педагогу Наталье Зиновьевне Андриановой я попал туда бесплатно», — признался певец. После окончания Гнесинки Сергей Михайлович даже поступил в аспирантуру, но так и не закончил ее из-за нехватки времени. Об этом вспомнил педагог Пенкина, известный певец и ведущий солист Ансамбля Советской песни Всесоюзного радио и Центрального ТВ Владислав Алексеевич Коннов.Сергей Пенкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он закончил у меня сначала Гнесинское училище и после окончания даже поступил в аспирантуру, но его не хватило, потому что он так много пел и вообще так разрывался, что просто не хватило на аспирантуру и он послал ее к чертовой матери», — рассказал Коннов. За всю свою карьеру Пенкин не раз сталкивался с несправедливостью. Так, он рассказал, как его выступление вместе с известной украинской певицей вырезали из одного из концертов. «Вот мы про Валерия Ободзинского говорили и я вспомнил, у нас был дуэт с Таисией Повалий на каком-то концерте и нас из передачи вырезали», — поделился Пенкин, заявив, что прекрасно понимает, как себя чувствовал известный советский эстрадный певец, когда ему закрыли вход на Центральное телевидение. А когда артиста спросили, почему его выступление с Повалий вырезали, он заявил, что такое у него часто случается. Он также отметил, что всегда старается помочь начинающим певцам и певицам, поскольку до сих пор помнит, как нелегко ему было в начале карьеры. «Человек, который прошел тяжелый путь, он прекрасно понимает новое поколение, которому надо помогать», — подытожил Пенкин.