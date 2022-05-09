Серверы WWE 2K19 и WWE 2K20 на Xbox вскоре закроют

Вадим Карасев





В этом году состоялся релиз WWE 2K22 — игры, которая была неплохо встречена фанатами реслинга. Разработчики сегодня сообщили, что приняли решение полностью сконцентрироваться на поддержке и развитии WWE 2K22, а серверы двух прошлых частей серии вскоре будут закрыты.

Согласно официальному заявлению в Twitter-аккаунте WWE 2K22, серверы WWE 2K19 и WWE 2K20 закроют 30 июня 2022 года. После этого игроки не смогут получить доступ ко всем онлайн-функциям в играх. Естественно, нельзя будет получить и некоторые достижения на Xbox, которые завязаны с онлайн-функциями.

Отметим, что закрыты серверы WWE 2K19 и WWE 2K20 будут 30 июня на всех платформах.