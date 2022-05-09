Сотрудники Lenta.ru устроили на сайте издания протестный "перфоманс"
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Сотрудники Lenta.ru устроили на сайте издания протестный "перфоманс"

Сотрудники Lenta.ru устроили на сайте издания протестный "перфоманс"

На главной странице сайта Lenta.ru утром 9 мая был временно размещен ряд публикаций с критикой правительства России. Среди прочего, в них осуждалась военная спецоперация на Украине.

Все статьи начинались с дисклеймера о том, что "материал не согласован с руководством", а за его публикацию изданию "раздадут звездюлей". Авторы текстов просили тех, кто успеет их прочитать, делать скриншоты.

Изначально в сети звучали предположения о том, что сайт "Ленты" взломали, однако позже ответственность за инцидент взяли на себя сотрудники издания Егор Поляков и Александра Мирошникова. Причины своего поступка Поляков объяснил "Медиазоне" (издание включено Минюстом в список иноагентов).

Что это было? Ровно то, как это и выглядит. Это никакой не "взлом хакеров", это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Главная причина — совесть. <...> У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным.

Он добавил, что с ним уже "побеседовали" и что, по всей видимости, в "Ленте" он и Мирошникова больше не работают.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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