Titanfall 3 уже предлагают предзаказать, но игра пока не была анонсирована

Вадим Карасев





Студия Respawn сейчас работает сразу над несколькими играми по Star Wars, при этом продолжая развивать игру Apex Legends, которая остается весьма популярна. Но поклонники Titanfall ждут продолжение, слухи о разработке которого ранее появлялись.

Игроки в Германии обратили внимание на интересную деталь. В магазинах сети GameStop появилась возможность оформить предварительный заказ на Titanfall 3. Предзаказ оформляется по цене в 10 евро, то есть не по полной стоимости игры, и он позволяет получить диск с игрой на старте. Кроме Titanfall 3 таким же образом в GameStop можно оформить предзаказ и на многие другие игры — FIFA 23, The Elder Scrolls 6, Dragon Age 4, Marvel’s Wolverine и так далее. Но все эти игры, кроме Titanfall 3 и FIFA 23 (в выходе которой не приходится сомневаться) официально анонсированы.





Как пишет один из пользователей Reddit, оформив предзаказ, консультант ему сказал, что игра «вероятно» появится осенью.