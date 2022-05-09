Tom Clancy’s The Division 2 будет бесплатным на Xbox на этой неделе
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Tom Clancy’s The Division 2 будет бесплатным на Xbox на этой неделе

Tom Clancy’s The Division 2 будет бесплатным на Xbox на этой неделе


Издательство Ubisoft анонсировало проведение бесплатных выходных в игре Tom Clancy’s The Division 2. На всех платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S, можно будет играть бесплатно в Tom Clancy’s The Division 2 с 13 по 15 мая.

Бесплатные выходные в Tom Clancy’s The Division 2 приурочены к старту нового сезона (12 мая) и запуску нового контента. Игроков в новом сезоне ждет режим PvE «Обратный отсчет», новая функция «Мастерство», новые враги, новое оружие, экипировка и прочее. Ниже можно посмотреть трейлер, который представляет новый сезон Tom Clancy’s The Division 2.


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Напомним, что в этом году разработчики намерены выпустить 3 новых сезона для Tom Clancy’s The Division 2, стартующий 12 мая — это первый из них.

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По материалам: newxboxone

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