Tom Clancy’s The Division 2 будет бесплатным на Xbox на этой неделе

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft анонсировало проведение бесплатных выходных в игре Tom Clancy’s The Division 2. На всех платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S, можно будет играть бесплатно в Tom Clancy’s The Division 2 с 13 по 15 мая.

Бесплатные выходные в Tom Clancy’s The Division 2 приурочены к старту нового сезона (12 мая) и запуску нового контента. Игроков в новом сезоне ждет режим PvE «Обратный отсчет», новая функция «Мастерство», новые враги, новое оружие, экипировка и прочее. Ниже можно посмотреть трейлер, который представляет новый сезон Tom Clancy’s The Division 2.

Watch this video on YouTube

Напомним, что в этом году разработчики намерены выпустить 3 новых сезона для Tom Clancy’s The Division 2, стартующий 12 мая — это первый из них.