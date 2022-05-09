В Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка»
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В Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка»

В Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка»

Тема: День Победы в Великой Отечественной войне


14:23  Автор: Илья Сокольникас, Белград



В Белграде несколько тысяч человек в понедельник приняли участие в шествии «Бессмертного полка», посвященном Дню Победы.

Многочисленную колону возглавили министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Участие в мероприятии могли принять все желающие. Наряду с российскими дипломатами и согражданами, проживающими в Сербии, на улицы столицы вышли и простые горожане, которые по сложившейся традиции несли фотографии своих предков — ветеранов войны. Собравшиеся проследовали от памятника Вуку Караджичу в центре Белграда до Парка освободителей Белграда. Люди пели песни военных лет, в том числе «Катюшу» и «День Победы», а также скандировали: «Фашизм не пройдет!».

По окончании шествия состоялась церемония возложения венков в мемориальном парке Освободителей Белграда. Память советских и югославских солдат, отдавших свои жизни за освобождения сербской столицы, почтили председатель Народной скупщины (парламента) Ивица Дачич, министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, министр труда и по делам ветеранов Дарья Кисич-Тепавчевич, а также офицеры Вооруженных сил Сербии, послы и военные атташе посольств России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, представители патриотических организации и сотни простых горожан.

Кроме сербской столицы, «Бессмертный полк» прошагает по улицам Нови-Сада, Ниша, Суботицы, Крагуевца, Крушевца, Кральева и других городов Сербии, а также соседней Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

«Бессмертный полк» проводится в Сербии с 2016 года, однако в последние два года шествие отменялось из-за пандемии коронавируса.

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#Сербия #память


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По материалам: pnp.ru

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