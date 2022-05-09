В Киеве открылась выставка о новом этапе российско-украинской войны

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка «Украина. Распятие». Авторы выставки отмечают, что впервые в мировой музейной практике создали офлайн-проект о войне в реальном времени и во время этой же войны.Как сообщила пресс-служба музея, работа по сбору экспонатов началась в конце марта — после освобождения Киевской и Черниговской областей. Для этого музейные сотрудники ездили в экспедиции по разрушенным населенным пунктам.Как итог, на выставке есть карта захвата Киева диверсионными группами, почти весь арсенал вражеской техники, воссозданные укрытия, в которых спасались от обстрелов украинцы. Среди акцентных экспонатов выставки — икона «Снятие с Креста» из Макарова, в которой остался осколок российской мины.«С 2014 года мы собирали экспонаты, создавали выставки, рассказывали миру о событиях в Крыму, об АТО/ООС и не думали, не догадывались, не подозревали, не верили, что в планах россии захватить всю Украину. В настоящее время ход событий войны стремительно меняется, враг не отказывается от своих захватнических целей, и борьба продолжается. Но обязательно будет Победа. И тогда безобразный образ войны навсегда останется с нами в фотографиях и видео, а вещи, оружие, техника, пропитанные ее гнусным духом, – в Музее войны», — отметили кураторы выставки.