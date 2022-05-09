В Китае объяснили, почему небо окрасилось в красный в одной провинции

На днях в сети появились пугающие ролики из провинции Чжоушань в Китае. На них видно, что небо окрашено в красный цвет. Объяснить это явление простые люди не могли. Свою версию теперь выдвинуло местное метеорологическое бюро.«Я никогда раньше не видел ничего подобного. Меня действительно поражает, что небо может стать красным», — говорит один из очевидцев. Хоть это всё и похоже на апокалипсис, метеорологи предложили этому простое объяснение. Дело в том, что в субботу в провинции Чжоушань было туманно и облачно, а также шёл моросящий дождь. От низкоуровневых облаков мог отражаться свет, идущий от корабельных огней в порту.Специалисты пояснили, что при подходящих погодных условиях в атмосфере образуются аэрозоли, которые преломляют и рассеивают свет рыбацких лодок и создают красное небо.