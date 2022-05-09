В Китае объяснили, почему небо окрасилось в красный в одной провинции
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В Китае объяснили, почему небо окрасилось в красный в одной провинции

В Китае объяснили, почему небо окрасилось в красный в одной провинции
На днях в сети появились пугающие ролики из провинции Чжоушань в Китае. На них видно, что небо окрашено в красный цвет. Объяснить это явление простые люди не могли. Свою версию теперь выдвинуло местное метеорологическое бюро.





«Я никогда раньше не видел ничего подобного. Меня действительно поражает, что небо может стать красным», — говорит один из очевидцев. Хоть это всё и похоже на апокалипсис, метеорологи предложили этому простое объяснение. Дело в том, что в субботу в провинции Чжоушань было туманно и облачно, а также шёл моросящий дождь. От низкоуровневых облаков мог отражаться свет, идущий от корабельных огней в порту.

Специалисты пояснили, что при подходящих погодных условиях в атмосфере образуются аэрозоли, которые преломляют и рассеивают свет рыбацких лодок и создают красное небо.
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По материалам: Sivator

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