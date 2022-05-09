В Китае раскритиковали посольство США за сравнение РФ с Третьим рейхом
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В Китае раскритиковали посольство США за сравнение РФ с Третьим рейхом

В Китае раскритиковали посольство США за сравнение РФ с Третьим рейхом

09:08  Автор: Иван Антонов, Пекин



Публикация американского посольства в Китае, где Россия сравнивалась с нацистской Германией, в соцсети Sina Weibo спровоцировала возмущение местных граждан, сообщает Global Times.

Китайское интернет-сообщество не приняло такой постановки вопроса. Особенно со стороны Соединенных Штатов, которые являются самой главной опасностью для мира, потому что провоцируют войны на планете и последовательно подрывают нормальные отношения между странами, говорится в материале.

Размещенный посольством США пост был приурочен к отмечаемому в Европе 8 мая Дню Победы. Но эта дата соседствует с другим трагичным для КНР днем — годовщиной гибели трех китайских граждан от натовской бомбардировки в Белграде в 1999 году, напоминает ресурс.

Это совпадение дат добавило масло в огонь. Напоминая НАТО и США о «неотомщенном преступлении», китайские пользователи воспользовались случаем, чтобы поставить неприятные вопросы. «Думаете, мы забыли убийство трех китайских граждан 23 года назад?» — интересовались некоторые граждане.

Другие пользователи смотрят глубже — они адресовали американской дипмиссии вопрос: «Кто на самом деле стоит за конфликтами на планете, кто пытается скрыть свою роль, обвиняя других?».

«Разве это не США под предлогом «свободы» вторглись в Сербию, Ирак, Афганистан, Сирию и другие страны? Эти факты показывают, кто в мире военный преступник «номер один»». Такие и подобные им комментарии буквально наводнили публикацию дипмиссии США.

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#США #Китай #соцсети


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По материалам: pnp.ru

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