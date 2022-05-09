В Минобороны РФ сообщили о неудачной попытке захвата ВСУ острова Змеиный

Тема: Военная операция на Украине

19:41 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вернуть под свой контроль остров Змеиный, расположенный в акватории Черного моря и входящий в состав Одесской области, однако потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

С 7 мая и в течение двух дней ВСУ сделали несколько попыток высадки воздушного и морского десанта. Все атаки российской армии удалось отразить, а противник понес большие потери.

Так, при попытке высадить десант на Змеиный в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр». Из личного состава ликвидированы 50 украинских диверсантов, тела 24 из них остались на берегу острова.

За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе три украинских Су-24, один Су-27, три Ми-8 с десантом, один Ми-24, а также 29 украинских БПЛА, включая восемь ударных «Байрактар ТБ-2».

Отмечается, что Украина пыталась захватить Змеиный, так как остров имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части Черного моря.

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