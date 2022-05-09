Валя Карнавал похвасталась огромной грудью
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Валя Карнавал похвасталась огромной грудью

Валя Карнавал похвасталась огромной грудью
Певица Валя Карнавал поделилась пикантным фото. Артистка улетела на Мальдивы, где отдыхает вместе со своим бойфрендом Сашей Стоуном. Накануне они устроили романтический ужин на побережье океана в сумерках, и красотка нарядилась в соответствующий прикид.
Валя Карнавал Для свидания Карнавал выбрала сарафан на тонких лямках. Откровенное декольте подчеркнуло пышные формы звезды, она с удовольствием позировала возлюбленному для памятных фото. Вместе Карнавал и Стоун отметили свою помолвку – бойфренд сделал ей предложение. Познакомились они, напомним, в экстремальных обстоятельствах – пара участвовала в шоу «Звезды в Африке», съемки которой состоялись осенью прошлого года, а премьера на ТНТ состоялась в феврале 2022 года. За развитием отношений Вали и Саши наблюдала вся страна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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