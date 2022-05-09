Законы, вступающие в силу с 10 мая
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Законы, вступающие в силу с 10 мая

Законы, вступающие в силу с 10 мая

21:05  Автор: Ирина Макеева



Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии присвоен статус государственного научного центра.

Принятое решение позволит центру воспользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу. Общая сумма высвобождаемых средств в 2022 году составит 162,6 млн рублей. 

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии — многопрофильный исследовательский научный центр. В него входят клинические институты диабета, эндокринологии (в том числе детской эндокринологии и онкоэндокринологии), репродуктивной медицины, а также институт высшего и дополнительного профессионального образования и центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2022 года № 767 «О присвоении статуса государственного научного центра Российской Федерации федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации»

 

Уточнено Положение о комиссии по вопросам передачи имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности.

Установлено, в частности, что она осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, который утверждается на заседании и подписывается её председателем.

Минфин России осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 803 «О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности»



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По материалам: pnp.ru

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