6 фактов о Раках, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Раки — люди непредсказуемым характером и поведением. Иногда в общении с ними кажется, что вы их совсем не знаете, хотя прошло несколько лет с момента знакомства. Астрологи рассказали про самые малоизвестные факты о характере Раков.

Эксперты отмечают ,что всем Ракам не помешало бы научиться разбираться в людях, так как проницательность не является их сильной стороной. Тем не менее, у этих людей есть сильные стороны. Настало время узнать больше об этих сторонах и об интересных фактах про этих неординарных людей.

Раки отлично адаптируются к любым условиям

Эти люди могут говорить вам, что не могут принять что-то или изменить. На самом деле, они могут найти в себе силы как для осуществления перемен, так и для принятия того, что уже произошло. Им кажется, что очередная проблема — это конец света, но со временем привыкают к новым условиям, причем их адаптация происходит значительно быстрее, чем у какого-либо другого Знака Зодиака. Если Рак ведет себя так, словно у него все плохо, это не значит, что внутри у него тоже все разрывается от переживаний.

Раки таят обиду дольше, чем Скорпионы

Отличие от последних состоит лишь в том, что Раки не мстят. Они помнят все обидные слова, которые вы им сказали, ноне собираются использовать это против вас, хотя порой в разговоре могут проскальзывать отголоски старых обид. Не бойтесь этой черты характер Раков, потому что они не сделают плохо тем, кого уважают или любят. У них есть дела поважнее.

Раку часто кажется, что его хотят обмануть

Это очень недоверчивые люди, которые не торопятся открывать вам свое сердце, потому что они очень боятся, что вы сделаете им больно. В этом плане они похожи на Козерогов. Иногда приходится приложить огромное количество усилий, чтобы пробить этот мощный панцирь из недоверия и сомнений. С течением времени они может становиться лишь еще более плотным, потому что в детстве и в ранней молодости Раки, наоборот, очень доверчивы. Они открываются всем, но часто обжигаются что заставляет их становиться осторожнее. Покажите этому человеку, что вам можно доверять.

Раки — очень ревнивые люди

Они ни в коем случае не станут за вами следить или просить вас показать им почту и социальные сети. Они просто ведут себя так, словно вы принадлежите им, но не потому, что они считают вас вещью, а потому что они очень не хотят терять вас. Эти люди сильно привязываются к тем, кто для них дорог.

Раки очень любят подражать кому-то

Само собой, они никогда и ни при каких обстоятельствах в этом не признаются. Они намного чаще других людей ищут для себя какой-то идеал, чтобы перенять у этого человека какие-то черты, повадки, манеры. Это может быть звезда шоу-бизнеса или политик, ученый. Также это может быть человек из их окружения, либо родители. Подражают они осторожно, так как понимают, что их поведение может их выдать.

Раки часто искажают события прошлого

Не то чтобы их память была плохой — просто они автоматически подстраивают произошедшие события под себя. Окружающие это замечают довольно редко, но Раки действительно любят приукрашивать, давая всему, что им пришлось пережить, особый негативный или позитивный окрас. Если кто-то замечает это и пытается поспорить с Раком, его ждет неприступность со стороны последнего. Раки никогда не признаются в своей лжи, потому что они банально не видят в этом никакого обмана, ведь это их реальность, пусть и отличающаяся от реальности окружающих людей.