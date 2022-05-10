6 поводов прогулять работу уже завтра

1. Это помогает в борьбе со стрессом

2. Вы будете более продуктивной

3. Вы, наконец, выспитесь

4. Вы будете выглядеть гораздо лучше

5. Вы сможете заняться тем, чем давно мечтали

6. Вы сможете пережить приключение

Вы считаете себя добросовестным работником и никогда не пропускаете службу без уважительной причины? А вы знали, что прогуливать полезно. Вы – не робот, поэтому не в состоянии работать как заведенная, без перерывов и отгулов. Мы очень редко отпрашиваемся без уважительной причины, и не только потому, что на такие отгулы начальство смотрит косо. Кроме этого, у вас может быть ошибочное мнение, что, мол, без вас не справятся. Что стоит вам хоть один день не поприсутствовать в офисе, как вся работа завалится или (что еще ужаснее) найдется тот, кто выполнит ее намного лучше вас. Выбросьте свой перфекционизм! Сейчас вы узнаете, почему прогуливать работу без всякой причины время от времени не просто можно, но и нужно!Большое количество времени, проведенного в офисе вкупе с массой обязательств и срочных дел, заставляет вас чувствовать себя вымотанной и уставшей. А это – прямой путь к стрессу и профессиональному выгоранию! Как бы вы ни любили свою работу, у вас может наступить момент, когда от стресса и усталости вы вдруг возненавидите то дело, которому посвятили много лет. Как только вы ощущаете приближение стресса, немедленно берите паузу. Это поможет вам сохранить свое психологическое здоровье в норме.Короткие паузы в работе хороши тем, что поднимают продуктивность. Вам достаточно недолгого отдыха, в течение одного дня, чтобы почувствовать себя вновь энергичной и полной сил. Короткий отдых повышает творческий потенциал и улучшает работу мозга. Другими словами, ваш отгул пойдет не во вред, а на пользу вашей компании, так что отбросьте всякие угрызения совести!Продолжительность сна напрямую влияет на вашу работоспособность, но, увы, вы постоянно недосыпаете: то срочная работа, то домашние дела. В тот день, когда вы останетесь дома, отправив детей в детский сад, а мужа на работу, вы с чистой совестью, наконец, выспитесь и почувствуете себя бодрой и счастливой. Да-да, счастливой: из-за недосыпа в организме возрастает уровень кортизола, который провоцирует стресс и плохое настроение.Кроме того, что, выспавшись, вы избавитесь от темных кругов под глазами, вы сможете весь день посвятить себе, любимой. Наконец сходить в салон красоты и не спеша пройти SPA-процедуры. Полежать в ванной с аромамаслами. Сделать себе новую стрижку. Подобрать под нее одежду. Словом, придя на следующий день на работу, вы будете выглядеть потрясающе!Побродите по барахолке или по бутикам. Посетите магазин для творчества и попробуйте свои силы в декупаже. Нырните в недра домашней библиотеки и откопайте там книгу, которая вам очень нравилась в юности. Встретьтесь с подругой, которую давно не видели. Словом, делайте в этот день все, что угодно, но именно то, на что у вас постоянно не хватает времени!А почему бы вам не отправиться на однодневную экскурсию в другой город? Как вариант – вы можете посетить лекцию заезжей знаменитости или побродить по улочкам того района, где бываете очень редко. Вы испытаете настоящее приключение! У вас будет состояние Алисы, которая попала в Страну Чудес: все вокруг такое странное, такое непонятное! Такое состояние благотворно повлияет на вашу психику и настроение!