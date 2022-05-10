6 типов отношений, которые вам точно не нужны

1. Завышенные ожидания

2. Зависимость

3. Оглядка на прошлое

4. Постоянная ложь

5. Эмоциональный шантаж

6. Отношения на втором плане

Вам кажется, что он – именно тот мужчина, который вам нужен? Присмотритесь к отношениям внимательнее: возможно, вы в полушаге от роковой ошибки…. Есть отношения, которые никуда не ведут. Вернее, ведут только к разочарованиям, опустошению и горю. Внешне они могут казаться вполне благополучными и даже счастливыми, однако есть некие признаки, которые выдают их нездоровый характер. Какие же отношения точно не принесут вам счастья?Идеальных мужчин, как и идеальных женщин, не существует в принципе. Если до сих пор вы смотрите на своего партнера сквозь розовые очки и отказываетесь замечать его недостатки, вас впереди ждут жестокие разочарования. Постарайтесь посмотреть на него объективно и увидеть, на что он способен, а на что – нет. Какие качества в нем присутствуют, а каких он лишен. Не надейтесь на то, что ваше благотворное влияние излечит его от хвастовства, лени, алкоголизма – этого не случится. Принимайте его таким, каков он есть. Или расставайтесь как можно раньше.Ваша любовь чем-то напоминает болезнь. Вы постоянно думаете о своем мужчине, делаете только то, что он одобрит, даже если вам этого не хочется. Вы отказываетесь от общения с другими людьми, если он им недоволен. Вы пытаетесь одеваться, думать и поступать так, как нравится ему. Вы ужасно боитесь его потерять, ведь тогда, как вам кажется, ваша жизнь потеряет смысл… На самом деле вы переносите ответственность за свою жизнь на другого человека, а это не может вас привести к счастливому финалу.Вы постоянно сравниваете своего партнера с бывшим. Его поступки, слова, поведение и внешность. Возможно, когда-то вы приняли для себя решение стать счастливой назло тому, бывшему. И теперь отчаянно пытаетесь выполнить свое обещание. Увы, сделать это будет непросто. Лишь тогда, когда вы не только по факту, но и в душе расстанетесь со своим прошлым и сосредоточитесь на нынешних отношениях, вы сможете сделать их гармоничными. Иначе вы рискуете навсегда застрять в том, чего уже не вернешь.Вы не один раз ловили его на вранье: то в мелочах, то в крупных вопросах. Каждый раз он обещает, что это в последний раз, но вы готовы к тому, что он с легкостью нарушит свое обещание. В вашей паре отсутствует самое главное – доверие к партнеру. Независимо от причины его вранья, сам факт того, что он не говорит вам правду, свидетельствует о том, что он не может вам до конца открыться. Вы же со своей стороны будете всю жизнь жить в ожидании подвоха. Вам нравится такая жизнь?Ваш партнер любит произносить фразы: «Если бы ты любила меня по-настоящему…», «А моя бывшая в этих случаях поступала умнее…», «Я на тебя обижусь, если…»? Когда вы их слышите, вы моментально чувствуете себя виноватой и пытаетесь как можно скорее исправить свою мнимую вину. На самом же деле, независимо от степени вашей виноватости, ваш мужчина занимается манипуляцией самого некрасивого толка. Он манипулирует вашей любовью. Как долго вы готовы это терпеть?Конечно, работа и друзья – это важные составляющие жизни любого мужчины, но значит ли это, что ваши отношения не важны? Если ваши встречи происходят только тогда, когда нет более важных дел, в обеденный перерыв или на выходных – если погода не позволяет ехать на рыбалку, задумайтесь о том месте, которое вы занимаете в сердце мужчины. Вы можете припомнить случаи, когда вам нужна была его помощь, и он срывался – наплевав на рабочие планы и компанию приятелей? Или он отвечал вам в трубку: «Извини, малыш, поговорим, когда я буду свободен»?