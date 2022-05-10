Анатолий Чубайс — биография: личная жизнь, национальность, семья, дети, новости, где сейчас (фото)

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Чубайс Анатолий Борисович — известный государственный деятель, генеральный директор компании «Роснано», экс-министр финансов РФ, руководитель администрации президента. Его биография и национальность представляют огромный интерес для людей, которые интересуются историей и политикой современной Российской Федерации. Он остается одной из самых влиятельных персон в российском бизнесе.Будущий политик, хозяйственник и государственный деятель появился на свет 16 июля 1955 года в небольшом городке Борисове Минской области. Отец Анатолия был кадровым военным и служил на фронте во время Великой Отечественной войны. С 1970 года работал преподавателем в высшем военном училище Львова. Выйдя на пенсию, преподавал в Ленинградском горном институте.Мама Анатолия Раиса Сагал была экономистом по специальности, занималась воспитанием двух сыновей. У Анатолия есть старший брат, которого зовут Игорь.Настоящая фамилия Анатолия Борисовича — Чубайс — имеет латышское происхождение.Отец-военный воспитывал детей в большой строгости. Братьям пришлось пережить много переездов в военные гарнизоны в связи с определенной спецификой работы отца. На Анатолия существенно повлияли дискуссии отца со старшим братом о политике и философии. Скорее всего, это и послужило выбору его будущей профессии. Он выбрал экономическую карьеру, поскольку еще со школьной поры достиг больших успехов именно в точных науках.В первый класс Чубайс пошел в Одессе — из-за регулярных переездов отца по долгу службы. Спустя несколько лет семье пришлось переехать во Львов. В пятом классе Анатолий вместе со старшим братом Игорем и родителями переехали в Ленинград. Отец отдал младшего сына на обучение в специализированную школу № 188 с военно-политическим воспитанием. После становления политической карьеры Чубайс говорил, что ненавидел школу и даже хотел ее разобрать по кирпичику, но у него ничего не получилось.В 1972 году Анатолий Борисович поступил на факультет машиностроения в инженерно-экономический институт в Ленинграде. В середине 1977 года он закончил обучение в вузе с красным дипломом. Уже в 1983 году Чубайс-младший защитил диссертацию по экономическим наукам.Финансист начал свою карьеру в родном учебном заведении с должности ассистента, затем стал инженером, а после и доцентом вуза. В то же время Чубайс вступил в партию КПСС и при содействии своих единомышленников создал кружок демократически настроенных экономистов, начал проводить с ними семинары.Его главной целью было донести демократические идеи в массы интеллигентных людей. Во время одного из семинаров Анатолий Чубайс познакомился с Егором Гайдаром (будущим главой правительства Российской Федерации), который существенно повлиял на становление его политической биографии. В то время Чубайс еще не думал о создании семьи и рождении детей.На заре 90-х годов Анатолий Борисович был одним из лидеров Партии молодых экономистов. В 1991 году начинающему политику предложили должность советника по экономическому развитию мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Также под его руководством была создана группа, которая занималась разработкой внутренней стратегии страны. Накануне этих событий советником по внешнеэкономическим связям Анатолия Собчака стал Владимир Путин.После этого политическая карьера Анатолия Борисовича начала развиваться очень стремительно. В этом же году его назначили на должность главы Государственного комитета России по управлению госимуществом, уже в 1992 он занял пост вице-премьера РФ при действующем на то время президенте Борисе Ельцине.В ноябре 1994 года Чубайс стал депутатом Государственной думы от партии «Выбор России», а в декабре был назначен на пост вице-премьера РФ, занял должность главы Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.В конце 1996 года Анатолий Чубайс в очередной раз заявил о своей персоне, принимая участие в организации избирательной кампании Бориса Ельцина на пост президента РФ. Для этого был открыт фонд «Гражданское общество», деятельность которого повлияла на повышение рейтингов и победу на выборах российского лидера. За помощь в организации избирательной кампании Борис Ельцин назначил Чубайса руководителем администрации президента.Наряду с оппозиционным политиком Борисом Немцовым в 1997 году Чубайса назначили на должность первого вице-премьера России. Параллельно с этим назначением он занял пост министра финансов, но эту должность он покинул через несколько месяцев — в марте 1998 года Анатолий Чубайс ушел в отставку.В конце 1998 года экономиста избрали главой правления «ЕЭС России». В этот период Анатолий Борисович также отметился введенной масштабной реформой, передав большую часть активов данной компании в руки частников. За эту деятельность его назвали самым худшим менеджером РФ.В конце 2020 года Чубайс ушел в отставку, а на его место Владимир Путин назначил известного политика Сергея Куликова. Анатолий Борисович занял пост представителя президента РФ по связям с общественностью и международными организациями. Кроме того, по распоряжению премьер-министра РФ М. Мишустина Анатолия Борисовича назначили главой правления Пенсионного фонда РФ.В начале 2021 года политика сняли со всех занимаемых должностей в правительстве, но, несмотря на это, Чубайс продолжил работать с союзом промышленников РФ в качестве консультанта.Личная жизнь известного хозяйственника и политика Чубайса Анатолия Борисовича такая же насыщенная, как и вся его биография. Впервые белорус по национальности Анатолий Чубайс женился еще во время обучения в вузе. Его жена Людмила Григорьева родила будущему государственному деятелю сына и дочку, которые пошли по стопам отца.Из семьи Анатолий ушел, когда младшей дочери было всего 5 лет. В начале 90-х годов политик женился во второй раз. Его избранницей стала коллега по службе Мария Вишневская. Вторая супруга прошла с Чубайсом сложный путь его становления на политической арене, поддерживала мужа во всех его начинаниях. Но, прожив в браке более двух десятилетий, в 2011 году супруги развелись. По неподтвержденной информации, у Марии было диагностировано расстройство нервной системы, что и стало главной причиной их развода.В 2012 году Чубайс познакомился с журналисткой и телеведущей Авдотьей Смирновой. После непродолжительных романтических отношений они поженились. Государственный деятель поддерживает свою третью жену во всех ее начинаниях. Супруги до сих пор живут в счастливом браке.На должности представителя президента РФ бывшему председателю совета директоров компании «Роснано» не удалось продержаться долго. Уже весной 2022 года в СМИ появилась информация о его отставке. Эту информацию подтвердил и Дмитрий Песков, подчеркнув, что отставка политика была добровольной. Но многих поклонников деятельности Анатолия Чубайса все же интересует вопрос, где сейчас он находится и не повлияет ли отъезд из страны на его политическую биографию.Вопрос о том, уехал ли Чубайс навсегда из страны, пресс-секретарь президента России прокомментировал таким образом: «Это личное дело Анатолия Борисовича. Он не давал интервью журналистам по этому поводу».