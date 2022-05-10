Анжела Перл: что принесет ретро-Меркурий с 10 мая по 3 июня 2022 года

Вадим Карасев

Влияние ретроградного Меркурия коснется каждого из нас, поэтому так важно заранее знать о том, какие дела приведут к успеху, а от чего лучше отказаться. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака расставить приоритеты и прийти к успеху.

Ретроградный Меркурий развернется в Знаке Близнецов и будет возвращаться в Знак Тельца. Смена стихии с информационной будет меняться на Земную стихию, когда нужно принимать важные шаги, менять планы и обдумывать дальнейшие шаги. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно проиграется ретро Меркурий у каждого из представителей Зодиакальных созвездий, чтобы не зайти в тупик, завершить важные дела и получить нужные результаты.

Овен

Разворот Меркурия в 3 дома гороскопа указывает Овнам на необходимость возвращения к вопросам, которые уже пора закрыть. Долгожданная развязка уже не за горами, поэтому нужно приложить усилия, чтобы собрать недостающую информацию или документы. Этот период также хорош для возвращения на учебу или продления сертификатов на работу.

Телец

Меркурий развернется во 2 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Тельцы должны быть готовы к тому, что некоторые сделки осуществятся не так скоро, а также к тому, чтобы пересмотреть свои траты. Покупки в этот период возможны, однако приобретать лучше всего товары по скидкам или бывшие в употреблении вещи.

Близнецы

Влияние Меркурия в 1 доме гороскопа говорит о возвращении к сделкам, которые были сорваны или отложены ранее. Астролог рекомендует обратить внимание на взаимоотношения с окружением, отказаться от агрессии и напора в пользу нахождения компромиссных решений. Близнецы также смогут заняться своей внешностью: вернуть прежний стиль и образ.

Рак

Меркурий в 12 доме гороскопа символизирует завершение прошлого, а занчит, Ракам предстоит отказаться от чего-то, чтобы освободить место для новой энергии. Это могут быть отношения, которые изжили себя, ненужные вещи или дела, которые больше не имеют никакого значения для будущего.

Лев

Разворот Меркурия в 11 доме гороскопа говорит о проблемах с информацией, которая может пропасть из-за скачка напряжения, вирусной атаки или иных внешних факторов. Астролог рекомендует не паниковать, если придется переносить встречи или сделки — за это время удастся устранить недочеты.

Дева

Меркурий разворачивается в 10 доме гороскопа, который отвечает за дела и работу. Перемены будут связаны с местом работы, и Девы должны быть готовы к принятию новых решений, изменив подход к делам. Это время удачно для продаж, переоценки товаров в бизнесе и временного возвращения на прежнюю должность.

Весы

Меркурий в 9 доме гороскопа приковывает фокус внимания к образованию. Это значит, что Весы смогут пересдать экзамены или восстановиться на своем факультете, проходить собеседования для получения визы или возобновить переговоры с зарубежными партнерами. Весам важно отказаться от риска и не торопиться с принятием важных решений.

Скорпион

У Скорпионов Меркурий развернется в 8 доме гороскопа, который отвечает за финансы и учет. Представители Знака должны быть готовы к тому, что для оформления сделок потребуется время и дополнительные документы. Отсутствие спешки и внимание к мелочам уберегут от ошибок и неверных решений.

Стрелец

Разворот Меркурия в 7 доме гороскопа указывает на вопросы, связанные с отношениями. Это может быть возобновление связи, переговоры с партнерами в вопросах, связанных с разводом и разделом имущества. Также Стрельцов ждут обсуждения дел и работы с бывшими сослуживцами или начальством.

Козерог

Меркурий в 6 доме гороскопа символизирует возвращение на прежнюю должность, переговоры с начальством, переделывание проектов. Козерогам предстоит решить немало важных вопросов и определиться с направлением пути. Не ошибиться и не зайти в тупик помогут упражнения на концентрацию внимания.

Водолей

Меркурий разворачивается в 5 доме гороскопа, призывая уделить внимание подрастающему поколению, а также вопросам, связанным с началом отношений. Здесь влияние Меркурия может вновь свести бывших партнеров или дать любовный треугольник. Водолеи должны быть бдительны, чтобы не принять решений, о которых придется пожалеть в будущем.

Рыбы

Меркурий разворачивается в 4 доме гороскопа. Фокус внимания Рыб будет прикован к месту жительства, а значит, предстоит решить вопросы, связанные с переездом, сбором документов на ипотеку или размен жилищной площади. Астролог рекомендует вернуться к вопросам, отложенным ранее, чтобы определиться с дальнейшим направлением действий.