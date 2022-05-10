Банк данных опекунов и попечителей будут вести по-новому
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Утвержден перечень сведений, содержащихся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты. Такой приказ Министерства труда и соцзащиты от 31 марта 2022 года N 187н вступает в силу 10 мая.
Сведения о законных представителях лиц, имеющих право на соцподдержку, передаются в Единую систему идентификации и аутентификации, а оттуда поступают на Единый портал госуслуг. Это позволяет оперативно оформить пособия и выплаты.
Раньше для этого было нужно предоставить информацию о дееспособности опекаемого лица, а также персональные данные опекуна или попечителя.
Законы, вступающие в силу с 10 мая
Теперь в перечень сведений также включена информация о лице, лишенном родительских прав, ограниченном в таких правах, а также о восстановлении таких прав в отношении ребенка, которому положена соцзащита.
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