Банк данных опекунов и попечителей будут вести по-новому
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Банк данных опекунов и попечителей будут вести по-новому

Банк данных опекунов и попечителей будут вести по-новому

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Утвержден перечень сведений, содержащихся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты. Такой приказ Министерства труда и соцзащиты от 31 марта 2022 года N 187н вступает в силу 10 мая.

Сведения о законных представителях лиц, имеющих право на соцподдержку, передаются в Единую систему идентификации и аутентификации, а оттуда поступают на Единый портал госуслуг. Это позволяет оперативно оформить пособия и выплаты.

Раньше для этого было нужно предоставить информацию о дееспособности опекаемого лица, а также персональные данные опекуна или попечителя.

Законы, вступающие в силу с 10 мая


Теперь в перечень сведений также включена информация о лице, лишенном родительских прав, ограниченном в таких правах, а также о восстановлении таких прав в отношении ребенка, которому положена соцзащита.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#госуслуги #семья


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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