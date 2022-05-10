Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2 Expansions

Вадим Карасев





Бывший старший программный менеджер отдела исследований и разработок Xbox Катарина Маседо присоединилась к студии Bungie в качестве руководителя Destiny 2 Expansions, то есть она будет напрямую отвечать за будущее развитие игры. Из Xbox Маседо уволилась в 2020 году, после чего некоторое время провела в Riot Games, пока не попала в Bungie. Сама Маседо в Twitter заявила, что «восхищается последние 20 лет» командой Bungie и обожает Destiny 2, поэтому новая должность для нее — работа мечты.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер отреагировал в Twitter на сообщение о новом месте работы своей бывшей сотрудницы. Он поздравил Катарину, написав, что «у вас была эта цель в течение долгого времени, и видеть, что вы достигли этого момента в своей карьере, действительно здорово».





Напомним, что недавно команда Bungie стала частью Sony.