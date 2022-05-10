Чехию избрали в Совет по правам человека при ООН после ухода России

17:49 Автор: Наталия Васильева

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета по правам человека при организации, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран после того, как 7 апреля на спецсессии Генассамблеи по Украине была принята резолюция о приостановке членства России в СПЧ. Резолюцию, подготовленную группой западных стран во главе с США, поддержали 93 государства. Против высказались 24 страны, 58 — воздержались.

Позже заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека. По его словам, Россия считает решение ГА ООН о приостановке членства в СПЧ ООН неправомерным и политизированным шагом.

Комментируя решение Генассамблеи ООН по приостановке членства РФ в СЧП, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что оно демонстрирует агонию «западной демократии».





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