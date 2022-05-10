Чернышов предложил ввести безвизовый въезд в Россию для зарубежных ученых
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Чернышов предложил ввести безвизовый въезд в Россию для зарубежных ученых

Чернышов предложил ввести безвизовый въезд в Россию для зарубежных ученых

09:57  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА «Новости», что предложил ввести безвизовый въезд в Россию для ученых из других стран, чтобы они работали в российских НИИ и университетах.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg, администрация США решила смягчить визовые требования для ученых, желающих приехать в США. В случае принятия этой инициативы попасть в США по упрощенной процедуре смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда — прим. ред.), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», — сказал Чернышов.

По его мнению, необходимо упростить въезд в РФ зарубежным ученым, чтобы они приезжали работать в российских университетах и НИИ.

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Ранее сообщалось, что Минобрнауки представило новый вариант законопроекта о статусе молодых ученых. Согласно документу, молодым ученым признается научный работник в возрасте до 35 лет включительно. При этом научные работники с докторской степенью в возрасте до 45 включительно могут рассчитывать на отдельные меры господдержки, предусмотренные для молодых ученых, говорится в законопроекте. Речь идет о мерах поддержки по решению жилищных проблем.



#наука #образование

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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