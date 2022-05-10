Елена Ваенга три дня челюсть не могла открыть после драки
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Елена Ваенга три дня челюсть не могла открыть после драки

Елена Ваенга три дня челюсть не могла открыть после драки
Певица Елена Ваенга рассказала, как ей досталось от девушки. Артистка призналась, что несколько лет назад её жестоко избили во время гастролей. На момент получения серьезных травм звезда шансона находилась на третьем месяце беременности. Артистка с ужасом вспоминает о конфликте, во время которого она пострадала. По словам певицы, драка произошла в гостиничном номере, куда она приехала после выступления. Она ждала возвращения мужа, поэтому оставила дверь приоткрытой, но вместо Романа Садырбаева в номер ввалилась компания нетрезвых соседей. Артистка не понимала суть претензий «гостей» и решила разобраться с применением физической силы. Она пыталась выгнать девушку, предъявлявшую ей претензии на иностранном языке.
Елена Ваенга - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я выхожу и пытаюсь ее вытолкать. Тогда она первый раз меня ударила и у нас началась драка. Мне наваляли так, у нас была драка такая... Она снесла мне челюсть. Челюсть не открывалась три дня! Все опухшее, синее», — поделилась Ваенга в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Стоит отметить, что ранее певица ни разу не рассказывала об этом инциденте. Вероятно, она не хотела раздувать скандал, чтобы не подвергать дополнительному риску жизнь своего будущего ребенка. Кстати, совсем недавно в СМИ попал слух о том, что Ваенга снова беременна. Но, похоже, что формы исполнительницы округлились по другой причине. Во всяком случае Елена не стала официально подтверждать догадки фанатов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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