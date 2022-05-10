Евгений Петросян высказался о сбежавших юмористах

Артист Евгений Петросян высказал свое мнение об эмигрантах. Юморист долго терпел нападки на юмористический цех от политиков, актеров и телеведущих. Ему надоело всеобщее осуждение уехавших коллег, и он решил ответить. 76-летний Петросян записал видеообращение, в котором решил расставить все точки на «i» и рассказать, что он думает о непрекращающемся обсуждении юмористов, после февральских событий уехавших за границу. «Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?» — возмущен Петросян. Он отметил, что никуда не уезжал, как и многие его коллеги, и продолжает работать для российской публики. Более того, Евгений Ваганович сказал, что собирается помочь тем, кому сейчас тяжело. Например, он сам связался с Министерством обороны и предложил поехать и поддержать дух бойцов на фронте.Евгений Петросян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кроме того, он в ближайшее время организует выступления перед ранеными в московских залах, где будет участвовать вместе с другими коллегами. «Я никогда о своих деяниях так не заявлял, но сейчас вынужден это сделать. И прошу прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне. Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться», — сказал мэтр. Поводом для его обращения стали слова, произнесенные в одном из эфиров Владимира Соловьева. Телеведущий и эксперты его студии не перестают критиковать тех, кто покинул Россию в тяжелое время. Отметим, что Максим Галкин вместе с супругой и детьми уехал в Израиль в середине марта. Тогда Алла Борисовна объяснила это тем, что давно собиралась подлечиться и обязательно вернется. Но сам шоумен, похоже, не собирается возвращаться — летом у него запланирован тур по израильским городам.