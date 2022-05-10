Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров уехал на музыкальный конкурс. Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении». К такому политическому решению организаторы пришли в связи с ситуацией на Украине. Однако российский поп-король Филипп Киркоров все же прилетел в Италию на мероприятие. Артист признался, что его пригласили, и он не смог удержаться.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению — за заслуги перед «Евровидением». Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию!» — пояснил Киркоров.