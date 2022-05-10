Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»

Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Певец Филипп Киркоров уехал на музыкальный конкурс. Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении». К такому политическому решению организаторы пришли в связи с ситуацией на Украине. Однако российский поп-король Филипп Киркоров все же прилетел в Италию на мероприятие. Артист признался, что его пригласили, и он не смог удержаться.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению — за заслуги перед «Евровидением». Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию!» — пояснил Киркоров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Особенности обучения по электробезопасности
Особенности обучения по электробезопасности
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку

Еще по теме

Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
На «Евровидение-2018» Филипп Киркоров будет продюсировать Молдову
Киркоров не смог сдержать эмоций, увидев оголённую грудь Бузовой