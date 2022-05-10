Филиппу Киркорову и другим звездам запретили въезд в еще одну из европейских стран

Певец Филипп Киркоров попал еще под одни санкции. Музыкантам и звездам юмористических шоу теперь закрыт въезд в одну из стран Прибалтики. Причина тому — активная гражданская позиция артистов. Попасть в Латвию теперь не смогут: Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова. Об этом сегодня объявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс. «Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона», — написал он в соцсетях.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Основной аргумент, почему российским звездам отказано пересекать границу, — активная позиция в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины. Напомним, что ранее Филипп Киркоров уже получил запрет на посещение Эстонии. 54-летний певец не сможет приехать в страну в течение пяти лет. В мае у исполнителя должен был состояться там концерт, но его пришлось отменить. «У него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение о запрете на въезд звезд российской эстрады», — сказал адвокат поп-короля Александр Добровинский. Напряженные отношения со странами Прибалтики у многих российских звезд. Также приехать в Латвию и Эстонию не получится у Валерии, Григория Лепса, Михаила Пореченкова, Николая Баскова, Дмитрия Певцова, Олега Газманова, Ивана Охлобыстина и других.