Губернатор Кировской области решил уйти в отставку
14:46 Автор: Наталия Васильева
Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий в должности главы региона. Об этом говорится в заявлении губернатора, опубликованном на его странице в соцсети в «ВКонтакте».
«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — говорится в обращении губернатора к жителям.
Васильев отметил, что президент поддержал его решение.
Ранее о намерении уйти в отставку также заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.