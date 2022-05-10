Губернатор Кировской области решил уйти в отставку

14:46 Автор: Наталия Васильева

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий в должности главы региона. Об этом говорится в заявлении губернатора, опубликованном на его странице в соцсети в «ВКонтакте».

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — говорится в обращении губернатора к жителям.

Васильев отметил, что президент поддержал его решение.

Ранее о намерении уйти в отставку также заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.