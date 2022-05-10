Хинштейн не видит смысла в запрете упоминать в СМИ уехавших артистов

12:19 Автор: Наталия Васильева

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что инициатива о запрете упоминания в СМИ артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, вряд ли может быть реализована и не имеет смысла.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что рассматривает возможность разработки законопроекта, запрещающего упоминать в СМИ имена артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине. Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков поддержал идею сенатора. Как пояснил РИА «Новости» Бурлаков, антипиар работает в некоторых случаях даже сильнее положительного пиара. По его словам, нужно прекратить «мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны».

«Это частное мнение двух коллег, которое вряд ли может быть реализовано. Конституция России прямо запрещает цензуру и гарантирует свободу СМИ, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя прозвучавшие заявления. — Кроме того, не вижу смысла в подобной инициативе. Зачем делать из уехавших артистов страдальцев? Другой вопрос, что из них — нельзя (да и невозможно) делать героев».

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