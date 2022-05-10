Игрок на Xbox Series X получил ошибку о «нехватке памяти видеокарты»

Вадим Карасев





На приставках Xbox малый процент игроков сталкивается с ошибкой о нехватке памяти. В ходе поколения Xbox One такие ошибки время от времени возникали у игроков, и избавиться от них можно было довольно просто — достаточно перезагрузить консоль. На новом же поколении Xbox такие ошибки вообще, как казалось, отсутствуют. Но выяснилось, что это не так.

Один из игроков на Reddit опубликовал фотографию, что у него на Xbox Series X возникла ошибка о нехватке памяти. В сообщении игрока система просит «убедиться, что видеокарта имеет минимально необходимый объем памяти». Возникла данная ошибка у него в игре Chorus.





Стоит отметить, что такая ошибка встречается крайне редко, и она чаще всего связана с плохо протестированным обновлением игры, из-за которого проект просит выделить консоль больше памяти, чем доступно на данный момент. Как и в случае с Xbox One, на Xbox Series X эту ошибку можно решить перезагрузкой консоли.