Иосиф Пригожин публично оскорбил Алексея Панина

Продюсер Иосиф Пригожин возмущен поведением артиста. Актер Алексей Панин раскритиковал 9 мая, сказав, что давно не празднует этот праздник. На подобное заявление ему тут же ответил продюсер Иосиф Пригожин. Муж певицы Валерии был возмущен заявлением одиозного актера. 53-летний Иосиф Пригожин поспешил ответить на слова звезды фильма «Жмурки». «Знаете, о чем должны сожалеть его родители? Что они родили его на свет, этого дурака! Сегодня это нужно, как никогда, когда историю переписывают — помнить, во что вылилась эта Победа. Сколько погибших было — людей разных национальностей и вероисповеданий! Сколько миллионов людей погибли!» — сообщил продюсер.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По мнению Пригожина, сегодня, когда все атакуют Россию — ее культуру и традиции, не нужно распространять в СМИ непотребные заявления, какие сделал Алексей Панин. «Я вообще все новости пропускаю — не могу читать, не могу смотреть просто спокойно. Нам надо было подчистить всю эту мразь, эту шваль типа Паниных, а мы множили, множили, множили… Хочется жить качественно, без этих людей», — резко отметил Иосиф Игоревич. К слову, недавно муж Валерии также раскритиковал музыканта Андрея Макаревича, который негативно высказался в адрес соотечественников. «Те, кто живет в России, и есть Россия! Оскорблять людей категорически запрещено! Он же интеллигентный музыкант. Мы все люди одной страны и мира, разве так можно?! Я считаю, это неэтично. Хотелось бы, чтобы они голову в руки взяли, а не из жопы она у них торчала. Моя мама живет в Израиле, а мама Валерии живет в России, нам что, на шпагат сесть?! Это что за разговоры?! Тявкает, гавкает — просто кошмар! Ощущение, что мы с какими-то бесами жили на одной территории. Вы имеете паспорта российские, даже если у вас двойное или тройное гражданство. Вы зарабатывали здесь деньги. Вам разрешали путешествовать. Живите, имейте свою точку зрения, но почему вы всех оскорбляете? Это же ваши зрители!» — злился продюсер «Пятому каналуа».