Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Богомолов рассказал о скандале в театре

Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Недавно режиссер Константин Богомолов закатил истерику после спектакля при публике. На днях в Сети разлетелась информация о том, что Константин Богомолов раскритиковал режиссера Микиту Ильинчика на его премьере «Вишневого сада». Был ли этот конфликт или нет — решил рассказать «виновник» скандала. Постановка театра на Бронной привлекла всеобщее внимание скандалом, разразившимся между Константином Богомоловым и Микитой Ильинчиком после премьеры. Присутствующих поразило, что 46-летний режиссер отчитал постановщика за недостаточную наглость в спектакле.
Константин Богомолов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако Богомолов поспешил выступить с опровержением. По его словам, эта сцена была спланирована: «Мной, несмотря на слухи, что, мол, придуманный нами финал с дискуссией о театре — внезапный скандал, вызванный моим недовольством премьерой… Нет, друзья, мне очень нравится тонкая изысканная работа Микиты Ильинчика, и я с удовольствием принял его идею устроить в конце внезапный перевертыш. Я люблю театр, который умеет сам над собой посмеяться. Так что, как говорил герой Джером Джерома — Все в сад!» Микита Ильинчик также высказался, что публика неверно считала задуманное им действо. И, судя по всему, даже рад тому, что произошедшее так тронуло зрителей. «Известный всем финал «Вишневого сада» дает окончательные характеристики героям пьесы и намечает их дальнейшую судьбу. В моем спектакле финал — это зона свободной интерпретации. Рассматривая этот проект как живой и меняющийся, мы вместе с художественным руководителем Константином Богомоловым решили финальную сцену в неожиданном формате импровизированного концептуального спора о том, что есть современный театр», — добавил Ильинчик.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Особенности обучения по электробезопасности
Особенности обучения по электробезопасности
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку

Еще по теме

Константин Богомолов устроил публичный скандал
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов покинет МХТ имени Чехова
Константин Богомолов потерял зрение