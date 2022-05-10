Константин Богомолов рассказал о скандале в театре

Недавно режиссер Константин Богомолов закатил истерику после спектакля при публике. На днях в Сети разлетелась информация о том, что Константин Богомолов раскритиковал режиссера Микиту Ильинчика на его премьере «Вишневого сада». Был ли этот конфликт или нет — решил рассказать «виновник» скандала. Постановка театра на Бронной привлекла всеобщее внимание скандалом, разразившимся между Константином Богомоловым и Микитой Ильинчиком после премьеры. Присутствующих поразило, что 46-летний режиссер отчитал постановщика за недостаточную наглость в спектакле.Константин Богомолов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако Богомолов поспешил выступить с опровержением. По его словам, эта сцена была спланирована: «Мной, несмотря на слухи, что, мол, придуманный нами финал с дискуссией о театре — внезапный скандал, вызванный моим недовольством премьерой… Нет, друзья, мне очень нравится тонкая изысканная работа Микиты Ильинчика, и я с удовольствием принял его идею устроить в конце внезапный перевертыш. Я люблю театр, который умеет сам над собой посмеяться. Так что, как говорил герой Джером Джерома — Все в сад!» Микита Ильинчик также высказался, что публика неверно считала задуманное им действо. И, судя по всему, даже рад тому, что произошедшее так тронуло зрителей. «Известный всем финал «Вишневого сада» дает окончательные характеристики героям пьесы и намечает их дальнейшую судьбу. В моем спектакле финал — это зона свободной интерпретации. Рассматривая этот проект как живой и меняющийся, мы вместе с художественным руководителем Константином Богомоловым решили финальную сцену в неожиданном формате импровизированного концептуального спора о том, что есть современный театр», — добавил Ильинчик.