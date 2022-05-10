Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
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Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина

Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с мужчинами. Год назад телеведущая рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Экс-супруги до сих пор обмениваются колкостями в соцсетях. При этом ведущая «ДОМа-2» пишет философские посты об отношениях. Сейчас 39-летняя Ксения Бородина проживает с дочками Марусей и Теоной. Теледива часто ездит с наследницами за границу, проводит много времени с ними. Об ухажерах звезда зареклась не рассказывать, тем не менее в ее блоге появились неоднозначные посты, касающиеся любви. «Ты можешь вечно искать и ждать идеального человека, который будет соответствовать всем представлениям о правильном характере, манерах, внешности. Но в один прекрасный момент ты поймешь, что тебе нужен не идеальный, а свой. С разными привычками, недостатками и набором личных проблем. Он будет обычным, неидеальным. Зато вместе вы создадите что-то особенное, настоящее», — написала Ксения. Подписчики телеведущей ее поддержали. «У кого что болит, тот о том и говорит. Ксюша, от всего сердца желаю вам настоящей любви»; «Какие верные слова»; «Ксюша, у вас все еще будет!» — отреагировали пользователи Сети.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, после развода Бородиной приписывали роман с другом бывшего мужа Трофимом Семищенко. Более того, «подозреваемых» видели вместе в театре. 41-летний Омаров не обошел стороной этот момент и намекнул, что Ксения ему давно изменяла. «Трофим, тебя в театр затащили? Даже я сопротивлялся этому до последнего. Два раза заснул во время действий и храпел, чтобы меня туда больше не тащили», — смеялся бывший супруг теледивы. Бородина и сама не молчит, когда видит подобные нападки со стороны Курбана. «Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других что-то собой представляют! У тебя аккаунт на 4 миллиона, который сделала я! Теперь плыви сам в этой лодке и скажи спасибо, что я была в твоей жизни. Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание. Я молчу год ради нее. Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно», — недавно эмоционально ответила Бородина экс-мужу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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