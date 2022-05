Локон волос Мэрилин Монро, подаренный Ким Кардашьян, может оказаться подделкой

Коллекционер и историк Скотт Фортнер заявил, что локон волос Мэрилин Монро, который Ким Кардашьян получила в подарок, скорее всего, ненастоящий.

На прошлой неделе состоялось самое грандиозное модное событие года, бал Met Gala, на котором Ким Кардашьян, по ее собственному выражению, "познавала свою внутреннюю Мэрилин Монро".

Сначала телезвезда надела на красную дорожку легендарное "голое" платье, в котором голливудская актриса поздравляла с днем рождения президента Джона Кеннеди. Потом она повторила другой образ кинодивы с "Золотого глобуса" 1962 года и даже подержала в руках статуэтку премии Генриетты, которую Мэрилин вручили в тот вечер.





В дополнение к этому сотрудники музея Ripley's Believe it Or Not! в Орландо преподнесли Ким в подарок прядь волос Монро, якобы полученную от парикмахера Роберта Чемпиона, который стриг актрису в салоне Coiffures Americana перед ее выступлением для Кеннеди 19 мая.

Однако историк Скотт Фортнер, которому принадлежит самая большая в мире коллекция вещей актрисы, заявляет, что в тот самый день кинозвезду обслуживал в другом салоне (Lilly Dache) парикмахер Кеннет Баттель. В доказательство своих слов он опубликовал в соцсетях фотографию подлинного чека из салона, согласно которому Монро заплатила за работу мастера 150 долларов.





Документы свидетельствуют, что в тот вечер ее стриг Кеннет Баттель. Таким образом, локон, подаренный Ким Кардашьян, фальшивый,

— заключил Фортнер.

Он добавил, что нет ни одного документального подтверждения того, что Чемпион когда-либо стриг Мэрилин.

В Ripley's Believe it Or Not! уверяют, что локон все же настоящий — как пишет People, сотрудники музея получили заключение Джона Резникова, одного из самых уважаемых в мире экспертов в области коллекционирования волос.

