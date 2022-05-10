Локон волос Мэрилин Монро, подаренный Ким Кардашьян, может оказаться подделкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Локон волос Мэрилин Монро, подаренный Ким Кардашьян, может оказаться подделкой

Локон волос Мэрилин Монро, подаренный Ким Кардашьян, может оказаться подделкой

Коллекционер и историк Скотт Фортнер заявил, что локон волос Мэрилин Монро, который Ким Кардашьян получила в подарок, скорее всего, ненастоящий.

На прошлой неделе состоялось самое грандиозное модное событие года, бал Met Gala, на котором Ким Кардашьян, по ее собственному выражению, "познавала свою внутреннюю Мэрилин Монро".

Сначала телезвезда надела на красную дорожку легендарное "голое" платье, в котором голливудская актриса поздравляла с днем рождения президента Джона Кеннеди. Потом она повторила другой образ кинодивы с "Золотого глобуса" 1962 года и даже подержала в руках статуэтку премии Генриетты, которую Мэрилин вручили в тот вечер.


В дополнение к этому сотрудники музея Ripley's Believe it Or Not! в Орландо преподнесли Ким в подарок прядь волос Монро, якобы полученную от парикмахера Роберта Чемпиона, который стриг актрису в салоне Coiffures Americana перед ее выступлением для Кеннеди 19 мая.

Однако историк Скотт Фортнер, которому принадлежит самая большая в мире коллекция вещей актрисы, заявляет, что в тот самый день кинозвезду обслуживал в другом салоне (Lilly Dache) парикмахер Кеннет Баттель. В доказательство своих слов он опубликовал в соцсетях фотографию подлинного чека из салона, согласно которому Монро заплатила за работу мастера 150 долларов.


Мэрилин Монро

Документы свидетельствуют, что в тот вечер ее стриг Кеннет Баттель. Таким образом, локон, подаренный Ким Кардашьян, фальшивый,

— заключил Фортнер.

Он добавил, что нет ни одного документального подтверждения того, что Чемпион когда-либо стриг Мэрилин.

В Ripley's Believe it Or Not! уверяют, что локон все же настоящий — как пишет People, сотрудники музея получили заключение Джона Резникова, одного из самых уважаемых в мире экспертов в области коллекционирования волос.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Особенности обучения по электробезопасности
Особенности обучения по электробезопасности
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином Тимберлейком
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2 Expansions
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass

Еще по теме

В Лос-Анджелесе с молотка пустят надгробие Мэрилин Монро
Знаменитое платье, в котором Мэрилин Монро поздравляла Кеннеди с днем рождения, продано за 4,8 миллионов долларов
«Поздравительное» платье Мэрилин Монро продано за 4,8 млн долларов
Платье Мэрилин Монро, в котором она поздравляла Кеннеди с днем рождения, ушло с молотка