Максим Галкин не вернется в Россию, уверена предсказательница

Артисту Максиму Галкину предсказали оглушительный успех на чужбине. Алла Пугачева и Максим Галкин теперь живут в Израиле. В солнечную Кесарию звездная семья перебралась в начале марта. По слухам, там они арендуют виллу за миллион рублей в месяц и подумывают над приобретением собственного особняка. По словам звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, после дня рождения Максима Галкина, который он отметит 18 июня, у него начнется год успеха, славы и популярности.Максим Галкин с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У Галкина сбудутся все мечты. Поэтому сегодняшняя непростая ситуация для него проходящая, буквально через месяц все начнет налаживаться. Его ждет новый виток в карьере и в Россию Максим точно не вернется. Пугачева — возможно, она под вопросом», — рассказала «Комсомольской правде» Кузденбаева. Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут даже развестись.