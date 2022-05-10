Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова

Актриса Марина Зудина поделилась фото с 16-летней дочерью Марией. Они вместе отдыхают в Арабских Эмиратах. Актриса Марина Зудина в браке с известным артистом и режиссером Олегом Табаковым родила двоих детей. Сын Павел уже самостоятельный человек и не нуждается в опеке мамы. А вот дочка Мария пока еще подросток, и Марина Зудина старается проводить с ней максимум своего времени. В эти майские дни вместе с Машей Марина Зудина улетела в Арабские Эмираты. Снимком с подросшей наследницей, запечатлевший момент отдыха звездной мамы и дочери, Марина Зудина поделилась в микроблоге. В кадре она прильнула к Марии.Марина Зудина с дочерью Машей «Счастье… А что счастье для вас?» — спросила у поклонников Марина Зудина. Подписчики в ответ осыпали комплиментами звезду и ее красавицу-дочку.«Хорошего отдыха вам, красотки», «Счастье сейчас на вашем лице, оно светится и невозможно не улыбаться. А потому что на душе хорошо», «Как Маша похожа на папу! Вам счастья, мира и гармонии», «Маша — красавица невероятная! Папина копия. Счастья вам», «Какие вы чудесные!!!! Хорошего отдыха ❤️😍» — высказались в Сети.