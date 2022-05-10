Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick

Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick


Анонсированное в прошлом году крупное дополнение для Microsoft Flight Simulator, которое приурочено к релизу фильма Top Gun: Maverick, скоро уже станет доступно игрокам. Microsoft объявила, что релиз дополнения состоится 25 мая, за 2 дня до выхода на экраны фильма — релиз Top Gun: Maverick назначен на 27 мая.

На данный момент мало информации о том, что именно ждет игроков в DLC Top Gun: Maverick к Microsoft Flight Simulator. Ранее показывали небольшой тизер бесплатного дополнения, но больше никаких подробностей пока нет.


Watch this video on YouTube

В описании Top Gun: Maverick для авиасимулятора Microsoft говорится, что игроки «на собственном опыте узнают, каково это — быть лучшим стрелком ВМС США».

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином Тимберлейком
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2 Expansions
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
6 фактов о Раках, про которые вы не знали
6 фактов о Раках, про которые вы не знали
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня

Топ на сегодня

Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений
Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений
Анну Седокову обкалывает муж
Анну Седокову обкалывает муж
Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода, сообщает пресса
Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода, сообщает пресса
Валя Карнавал похвасталась огромной грудью
Валя Карнавал похвасталась огромной грудью
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку

Еще по теме

Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию