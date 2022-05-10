Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick

Вадим Карасев





Анонсированное в прошлом году крупное дополнение для Microsoft Flight Simulator, которое приурочено к релизу фильма Top Gun: Maverick, скоро уже станет доступно игрокам. Microsoft объявила, что релиз дополнения состоится 25 мая, за 2 дня до выхода на экраны фильма — релиз Top Gun: Maverick назначен на 27 мая.

На данный момент мало информации о том, что именно ждет игроков в DLC Top Gun: Maverick к Microsoft Flight Simulator. Ранее показывали небольшой тизер бесплатного дополнения, но больше никаких подробностей пока нет.

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В описании Top Gun: Maverick для авиасимулятора Microsoft говорится, что игроки «на собственном опыте узнают, каково это — быть лучшим стрелком ВМС США».